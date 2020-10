La Juventus blinda Demiral

TORINO – La Juventus continua a lavorare sul mercato in vista della sua chiusura di domenica, con gli ultimi tasselli da sistemare.

Mentre Paratici cerca di piazzare gli esuberi presenti in rosa per poi dare l’assalto agli ultimi obiettivi, il dirigente bianconero ha dovuto rifiutare le numerose offerte arrivate a Torino per il difensore Merih Demiral.

Il giocatore è finito nel mirino di club spagnolo e inglesi, con la Juventus che ha rifiutato le offese arrivate da Tottenham, Everton e Manchester Untied, dichiarando il giocatore incedibile.