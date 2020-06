La Juve vuole Dybala a vita

TORINO – L’attaccante della Juventus Paulo

Dybala è andato a segno nella sfida contro il Bologna di lunedì, suggellando il trionfo bianconero.

Un gol di sinistro a giro ormai diventato la specialità della casa, che ha regalato ai bianconeri molte gioie. La Juventus punta forte su Paulo, visto anche il numero che indossa sulle spalle, a avrebbe l’intenzione di blindarlo per tenerlo a vita in bianconero, per cercare di ricalcare le orme di Alessandro Del Piero, che ha sempre avuto grandi parole per Paulo e per la sua carriera in bianconero.

