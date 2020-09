TORINO – La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca di occasioni per migliorare la sua rosa.

Una di queste potrebbe essere rappresentata da Federico Chiesa: il calciatore della Fiorentina, seguito in passato dai bianconeri, potrebbe tornare ad essere un obiettivo concreto in caso di partenza di Douglas Costa: Chiesa avrebbe rifiutato mote squadre per aspettare la Juventus, che potrebbe affondare negli ultimi giorni di mercato il colpo.