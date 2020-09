TORINO – La Juventus continua a lavorare sul mercato per regalare ad Andrea Pirlo il suo nuovo numero 9.

Dopo i nomi usciti in questi giorni, con quello di Suarez sempre in attesa del passaporto, stando a quanto riporta la stampa olandese l’ultima idea dei bianconeri sarebbe Memphis Depay: l’attaccante del Lione va in scadenza il prossimo anno, e potrebbe essere acquistato dai bianconeri ad un prezzo più basso.