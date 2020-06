La Juve sonda Aubameyang

TORINO – La Juventus continua a sondare con interesse il mercato degli attaccanti in vista della prossima stagione.

Stando a quanto riporta la stampa frandcese infatti, i bianconeri avrebbero chiesto all’Arsenal informazioni sull’attaccante Pierre-Emerick Aubameyang. Secondo Le10Sport infatti i bianconeri sarebbero interessati all’attaccante in scadenza nel 2021 per il quale i Gunners potrebbero non chiedere molti soldi vista la vicina scadenza e il mancato accordo sul rinnovo del contratto.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<