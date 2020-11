La Juve si gode Morata-Ronaldo e aspetta Dybala

TORINO – In attesa che Paulo Dybala rieda a riprendersi e a tornare in forma, la Juventus si gode la sua nuova coppia gol, con Cristiano Ronaldo e Morata in rete anche ieri sera.

I due stanno avendo un grande impatto con la stagione in corso, e con questa Champions League: Morata ha segnato 5 reti in 4 gare, eguagliando il suo record risalente al 2014-2015 quando la Juve arrivò in finale a Berlino e perse con il Barcellona. Ronaldo ha segnato ieri invece il suo primo gol in questa Champions League, arrivando al settimo posto della classifica marcatori di tutti i tempi dei bianconeri.