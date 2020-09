TORINO – La Juventus continua a sondare il mercato alla ricerca di una punta da regalare ad Andrea Pirlo.

Con Luis Suarez passato in pole position per sostituire Gonzalo Higuain, la Juventus non ha comunque smesso di seguire la situazione legata ad Edin Dzeko: la trattativa per il bosniaco è legata a quella tra Roma e Napoli per Milik, che attualmente è in stand by e sta bloccando tutto il giro di attaccanti.