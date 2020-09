TORINO – Chiusa la questione attaccanti con l’arrivo in bianconero di Alvaro Morata, Fabio Paratici si sta concentrando sulle altre zone del campo.

In questo senso il dirigente bianconero Fabio Paratici avrebbe sondato il terreno con la Lazio e il suo presidente Claudio Lotito, per portare in bianconero Correa: la Juventus vorrebbe proporre un prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 50 milioni. Il laziale sarebbe un’alternativa a Federico Chiesa.