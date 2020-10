La Juve e il rap: regalo bianconero a Salmo

TORINO – Domenica scorsa la Juventus è scesa in campo contro il Verona con una maglietta speciale, frutto della collaborazione tra i bianconeri, Adidas e il rapper Pharrell Williams.

La maglia in edizione limitata ha suscitato grandi reazioni positive per tutto l’ambiente, con i bianconeri che hanno voluto regalarne una ad un tifoso di eccezione: il rapper Salmo infatti ha postato sulle sue Instagram Stories la foto della maglia “Designed by hand for the Humanrace” donatagli dai bianconeri, per i quali fa il tifo.