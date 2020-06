TORINO – Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici continua a lavorare sul mercato per la prossima stagione.

Uno degli obiettivi dei bianconeri sembra essere il difensore del Verona Marash Kumbulla, per il quale però il Verona ha già un accordo con l’Inter: i nerazzurri non vogliono però ancora affondare il colpo, e Paratici sta provando ad inserirsi per cercare di soffiare il giocatore ai rivali nerazzurri.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<