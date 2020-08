La Juve continua il pressing su Zaniolo

TORINO – La Juventus sta cercando un rinforzo per il centrocampo del prossimo anno da affiancare a Bentancur e Arthur. Il primo nome sulla lista di Paratici è quello di Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma che nelle ultime settimane ha avuto qualche discussione con i giallorossi: la Roma non intende cederlo, soprattutto dopo il cambio di proprietà, ma le vie del mercato sono infinite e Paratici ci proverà fino alla fine, avendo già il gradimento del giocatore. Ma attenzione perché, proprio poco fa, è arrivata anche un’altra pesantissima novità in casa Juve. Esplode la bomba a poche ore dalla partita: l’annuncio fa sognare i tifosi bianconeri! >>>VAI ALLA NOTIZIA

