La Juve blinda Draguisin, l’agente: “Nato in una famiglia di sportivi, sa come ci si comporta”

TORINO – Il difensore classe 2002 della Juventus Radu Dragusin ha fatto mercoledì il suo esordio in Champions League nella partita contro la Dynamo Kiev, giocando gli ultimi 20 minuti.

Dopo la partita e l’emozione per l’esordio, la dirigenza bianconera si è attivata per rinnovare il contratto al difensore, in scadenza a fine anno, che percepirà un sostanzioso aumento: il giocatore dovrebbe andare a guadagnare tra i 500mila euro e il milione, con il giocatore che farà la spola tra la Primavera e la Prima squadra per crescere con calma. E ad esaltarlo ci ha pensato l’agente, che ha parlato a TMW: “E’ nato in una famiglia di sportivi, il padre era un pallavolista e la madre giocava a basket e oggi fa l’arbitro; hanno giocato tutti e due in nazionale. Dragusin sa come ci si comporta, non è facile trovare una maturità del genere in un giovane come lui. Un problema? E’ troppo bello, e per un ragazzo di 18 anni può diventare un boomerang. Meno male che vive con la madre ed è serio, non gioca con la Play per riposarsi un’ora in più.”

