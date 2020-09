TORINO – Dopo molti giorni di trattative, passati da un obiettivo all’altro, sembra che la Juventus abbia trovato il suo attaccante.

La Roma e il Napoli si sono infatti accordate sul trasferimento di Milik in giallorosso, con il giocatore che si è preso 48 ore di tempo per decidere. Nella capitale sono ottimisti, e l’arrivo del polacco libererebbe Edin Dzeko, che sarebbe libero di accasarsi il bianconero, viste anche le difficoltà burocratiche per Suarez.