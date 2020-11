La Juve aspetta Dybala

TORINO – Non è stato un inizio stagione esaltante per Paulo Dybala, con il COVID prima e i problemi gastrointestinali poi che lo hanno tenuto fermo ai box e ne hanno limitato le possibilità.

Andrea Pirlo e la Juventus sanno dei problemi dell’argentino, e continuano ad aspettarlo: Dybala non partirà per il ritiro con la Nazionale, e sfrutterà queste due settimane a Torino per ritrovare la forma e la fame di prima, il tutto con lo spettro del rinnovo alle spalle, con la distanza con l’offerta della società che è ancora di 3 milioni, rispetto alla sua richiesta di 15 a stagione.