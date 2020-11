La Juve aspetta De Ligt e Alex Sandro

TORINO – La Juventus si appresta ad affrontare la Lazio nell’ultima partita di questo mini ciclo, che precede la sosta per le Nazionali in programma dalla prossima settimana.

I bianconeri affronteranno l’ultima partita di questo ciclo con alcuni problemi in difesa, che al rientro dovrebbero trovare la loro fine: dopo la sosta infatti Andrea Pirlo ritroverà due pedine importanti per la difesa, Alex Sandro e De Ligt, che potranno così entrare nelle rotazioni del tecnico e dargli alternative per l’undici da mandare in campo.