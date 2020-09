TORINO – Nella partita pareggiata domenica sera contro la Roma, ha fatto il suo esordio in maglia bianconera Arthur.

Il centrocampista, ancora indietro di condizione per stessa ammissione di Andrea Pirlo, sta trovando piano piano la fiducia con se stesso e il ritmo partita, e già domenica potrebbe essere impiegato titolare nel centrocampo con Bentancur al suo fianco, per una mediana che Pirlo continua a sperimentare in attesa della quadratura del cerchio.