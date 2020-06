La Juve allunga in classifica

TORINO – La Juventus ha vinto ieri sera l’anticipo della ventottesima giornata di Serie A contro il Lecce.

I bianconeri si sono imposti per 4 reti a 0, grazie alle marcature di Dybala, Cristiano Ronaldo, Higuain e de Ligt, in una partita dove nel primo tempo, in 10 contro 11 per l’espulsione di Lucioni, i giocatori di Sarri sono stati inconcludenti, mentre nel secondo, complice anche la superiorità, sono riusciti a dilagare. La Juventus è cosi ora a +7 dalla Lazio, in attesa della partita dei biancocelesti.

