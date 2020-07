La Juve alla finestra sul futuro di Leao

TORINO – È spuntato un nuovo nome sulla lista del mercato del dirigente bianconero Fabio Paratici.

Il procuratore Jorge Mendes infatti, avrebbe parlato con i bianconeri in relazione alla situazione del calciatore Leao. Le ultime prestazioni hanno rilanciato le sue quotazioni ma ancora non è chiaro se Rangnick sfrutterà il giocatore. In caso così non fosse Mendes si è portato avanti, con la Juventus primo club con cui ha parlato, insieme ad Atletico Madrid e Wolverhampton.

