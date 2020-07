La Juve a rapporto dai senatori

TORINO – La Juventus ha perso martedì sera a San Siro contro il Milan per 4-2, facendosi rimontare il vantaggio di due gol. Al rientro a Torino, nel day after la sconfitta, c’è stato un confronto tra i senatori e il resto della squadra sulla partita contro i rossoneri: la squadra si è confrontata sui motivi del black out avuto a San Siro che ha colpito tutti quanti i giocatori. Sabato arriva l’Atalanta allo Stadium, e i bianconeri vogliono subito tornare a conquistare i tre punti per avvicinarsi sempre più alla vittoria del Campionato. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, sono arrivate anche alcune pesantissime novità di mercato in casa bianconera. Si complica l’affare Milik e Paratici si tuffa sull’alternativa a sorpresa: spunta un nuovo bomber da 200 gol! >>>VAI ALLA NOTIZIA

