La Fiorentina vuole Sarri

TORINO – L’avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus sta vivendo di alti e bassi, con il tecnico chiamato a vincere il campionato.

Dopo le sconfitte in finale di Supercoppa e di Coppa Italia infatti, il tecnico bianconero è chiamato a vincere il campionato, senza il quale il suo futuro in bianconero si complicherebbe: è proprio per questo che, stando a quanto riporta Il Corriere Fiorentino, Sarri sarebbe stato individuato dalla Fiorentina come successore di Beppe Iachini, sempre più certo dell’addio a fine anno. Questo finale di stagione sarà quindi un bivio per Sarri, che potrebbe approdare sotto la Fiesole.

