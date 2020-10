La Fiorentina si avvicina a Sarri

TORINO – La Juventus e Maurizio Sarri, legati ancora dal contratto che il tecnico aveva firmato lo scorso anno, stanno trattando per trovare la risoluzione e permettere al tecnico toscano di tornare in panchina.

Sarri infatti, dopo aver vinto lo Scudetto con la Juventus ed essere stato allontanato dalla panchina dei bianconeri, ha voglia di rimettersi in gioco e per questo sta trattando la rescissione con la società: fatto questo il tecnico potrebbe tornare in panchina, con la Fiorentina seriamente interessata ad ingaggiarlo.