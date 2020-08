La favola di Giacomo Vrioni: Campione d’Italia e in campo in Serie A, B e C

TORINO – Nella Juventus Campione d’Italia 2019-2020 c’è una storia particolare che riguarda un ragazzo della Primavera.

L’attaccante albanese Giacomo Vrioni è infatti il primo calciatore ad aver giocato nella stessa stagione in Serie A, B e C: ha vestito infatti la maglia del Cittadella in Serie B, quella della Juventus Under 23 in Serie C, e la maglia della Juventus in Serie A, con la quale si è anche laureato Campione d’Italia. Una favola per il ragazzo albanese, che punta ora a conquistare la prima squadra.

