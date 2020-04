La Bundesliga va controcorrente: si può riprendere ai primi di maggio

TORINO- Mentre in Italia la situazione non è ancora ben definita, negli altri paesi europei si stanno delineando i futuri dei vari campionati. In Francia è arrivata la conferma dello stop di Ligue1 e Ligue2, mentre la Germania va controcorrente e la Bundesliga potrebbe tornare in campo nei primi giorni di maggio. Come riportato dall’ANSA, l’ultima parola spetterà alla cancelliera Angela Merkel nella riunione prevista per giovedì. La sensazione è che, però, si possa tornare a giocare.

