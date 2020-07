Kumbulla potrebbe rimanere a Verona

TORINO – Uno dei calciatori che sta animando il mercato delle squadre italiane è il difensore del Verona Marash Kumbulla.

Sul giocatore si sono infatti mosse la Juventus, l’Inter e la Lazio, con i biancocelesti che sembravano aver staccato la concorrenza: la dirigenza scaligera chiede 35 milioni per il difensore e questo ha frenato le ambizioni delle squadre, che ora stanno ragionando sul prezzo. In caso di mancata cessione il giocatore dovrebbe rinnovare con Verona, che vile così tutelarsi anche per le prossime stagioni.

