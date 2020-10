Kumbulla: “Chiellini il mio idolo, mi ha fatto i complimenti per aver scelto la Roma”

TORINO – Il nuovo calciatore della Roma Marash Kumbulla ha parlato intervistato dal ritiro della sua Nazionale impegnata in questi giorni.

“Giallorossi? Sono molto felice perché sono andato in un club con molta storia in Italia. Credo che questo mi aiuterà in Nazionale, ma alla fine sceglierà il mister. L’importante è che l’Albania vinca e che giochi bene.”

“Chiellini? Mi sono scambiato la maglia con lui. E’ il mio idolo e mi ha fatto i complimenti per la mia scelta di trasferirmi a Roma.”