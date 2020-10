Kulusevski: pronto l’esordio in Champions

TORINO – Questa sera la Juventus farà il suo esordio in Champions League contro la Dynamo Kiev, e se per Andrea Pirlo sarà l’esordio in panchina nella massima competizione, alcuni giocatori faranno il loro vero e proprio esordio nella massima competizione europea.

Uno di questi sarà il nuovo acquisto bianconero Dejan Kulusevski: dopo l’esordio con gol in campionato, lo svedese è pronto a prendersi la Juventus anche in Europa, e non vede l’ora di esordire questa sera per dimostrare anche sui palcoscenici europei tutta la sua bravura.