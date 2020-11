Kulusevski: “Posso giocare in tutti i ruoli, non ce n’è uno in cui preferisco esprimermi”

TORINO – Il calciatore della Juventus Dejan Kulusevski ha parlato intervistato dai ritiro della Nazionale Svedese del suo ruolo in campo e della posizione che preferisce ricoprire.

“Ho giocato in tanti ruoli negli ultimi anni. Dovunque mi schiererà il mister, lì giocherò: che sia a centrocampo, sulla trequarti, sugli esterni, da punta centrale, da seconda punta… Dipenderà dall’avversario e dal modo in cui giocheremo, io mi troverò molto bene in tutti i ruoli. Non c’è un ruolo in cui preferisco esprimermi.”