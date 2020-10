Kulusevski: “Nessuno può fermare Ronaldo, sarà divertente affrontarlo conoscendolo meglio”

TORINO – Il calciatore della Juventus Dejan Kulusevski ha parlato intervistato dai microfoni di Aftonbladet del suo compagno di squadra Cristiano Ronaldo, avversario nel girone della Nations League della Svezia.

“Nella gara d’andata non siamo riusciti a fermarlo, ma non c’è nessuno che possa farlo. Se Cristiano è in giornata, decide la partita da solo. Mercoledì abbiamo un’altra possibilità. Sarà divertente affrontarlo quando ci conosceremo meglio”.

“Isolamento? Ho seguito le indicazioni che mi hanno dato. Il medico della Juventus mi ha detto che la cosa migliore sarebbe stata rimanere lì. Sono stato in quarantena nel centro sportivo della Juventus, e mi sono allenato due volte al giorno.”