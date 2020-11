Kulusevski a caccia del riscatto

TORINO – Uno degli acquisti migliori della campagna portata avanti dai bianconeri in estate è stato sicuramente quello di Dejan Kulusevski, per il quale la Juventus ha speso una grande cifra.

Dopo il grande impatto dell’inizio, con un gol alla prima giornata, il giocatore si è via via spento, finendo ripetutamente in panchina, e non trovando, una volta entrato, lo spunto giusto. Pirlo dovrà lavorare su di lui in questi giorni, per riportarlo al top della condizione di modo che possa rendere come il giocatore che era lo scorso anno.