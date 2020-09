TORINO – Il centrocampista del Real Madrid Toni Kroos ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale tedesca.

Queste le sue parole sul futuro di Leo Messi: “Messi al Real Madrid? Non credo, dovrebbe avere le palle per farlo. Per la Liga il suo addio è una brutta notizia però io non sarò triste se Messi va via. Leo è uno dei migliori calciatori di ogni tempo, l’arma letale del Barcellona, ma non lamentiamoci troppo se se ne andrà via.”