Koulibaly: “Gattuso ci ha ridato autostima, con la Juve uno stimolo in più”

TORINO – Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Queste le sue parole in vista della finale di Coppa Italia in programma domani sera allo stadio Olimpico di Roma contro la Juventus: “Con la Juve ho fatto un autogol a inizio stagione. Uno stimolo in più per far bene domani. Gattuso ha saputo ridarci autostima, quella fiducia in noi stessi che avevamo perso. Eravamo forti singolarmente, ora lo siamo come gruppo

