Koeman: “Vincere contro una squadra forte come la Juve ci aiuta nel nostro percorso”

TORINO – L’alleantore del Barcellona Ronald Koeman ha parlato intervistato in conferenza stampa dopo la vittoria dei blaugrana sulla Juventus per 0-2 nella partita di ieri sera.

“Abbiamo fatto una grande partita contro un squadra forte in Europa. Abbiamo creato molte opportunità per segnare. Sono molto contento per il gioco e per il carattere della squadra. È stata la partita più completa fino a oggi. La squadra ha dimostrato grande personalità in mezzo al campo. Griezmann è stato un po’ sfortunato però ha fatto una buona partita. La cosa più importante è il lavoro fatto da tutta la squadra. Per quanto riguarda Pedri è impressionante la personalità che ha dimostrato in campo conoscendo la sua età”.

“Io lavoro come allenatore del Barcellona cercando di lavorare e ottenere migliori risultati come squadra. Noi abbiamo il nostro destino in mano. Oggi la squadra ha dimostrato che non è stata inficiata dalla notizia di ieri. Non posso dire che mi ha sorpreso. Il presidente Bartomeu ha preso questa decisione per il bene del club”.

“Vincere qui contro una squadra forte in Europa come la Juve aiuta. Ora dobbiamo prepararci per la partita di sabato.”