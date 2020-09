TORINO – Il nuovo allenatore del Barcellona Ronald Koeman ha parlato intervistato dopo l’amichevole con il Girona.

Queste le sue parole ai microfoni di TV3 ai quali ha parlato di Luis Suarez e del suo futuro in squadra: “Suarez? Ho parlato con lui del suo futuro e stiamo aspettando di capire se rimanga o meno. Se alla fine non trova una squadra e finisce per restare, sarà un giocatore in più della rosa.”