Khedira verso l’addio a gennaio

TORINO – Il calciatore della Juventus Sami Khedira continua ad allenarsi alla Continassa nonostante sia fuori dai piani societari e da quelli del nuovo tecnico Andrea Pirlo.

Il tedesco ha provato in questi mesi a far cambiare idea ad Andrea Pirlo, che però sembra convinto della sua scelta. Per questo il giocatore sarebbe entrato nell’ottica di lasciare i bianconeri a gennaio e, stando a quanto riporta la Bild, sarebbe pronto a lasciare i bianconeri a gennaio per cercare una squadra in Europa per giocarsi le chances di essere convocato per il prossimo Europeo in programma questa estate.