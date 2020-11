Khedira verso la risoluzione del contratto

TORINO – Dopo mesi e mesi di tira e molla, le strade di Sami Khedira e della Juventus sembrano destinate a separarsi in concomitanza con l’apertura della sessione invernale di mercato.

Dopo aver trattato senza riuscirci la risoluzione del contratto, la Juventus punta ora a vendere il calciatore nella sessione di gennaio, con l’Everton di Carlo Ancelotti in pole position per acquistarlo. Alla Juventus dovrebbe andare un piccolo indennizzo, con il tedesco che potrà giocarsi le sua chances in Inghilterra.