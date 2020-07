Khedira verso la rescissione

TORINO – La carriera del centrocampista Sami Khedira alla Juventus sembra essere arrivata al capolinea.

Il tedesco infatti non era a Torino con i compagni per festeggiare lo Scudetto, e si avvia verso una sempre più probabile rescissione consensuale del contratto: Khedira è ormai fuori dai progetti della Juventus e di Sarri, e il fatto di aver passato la maggior parte dell’anno in infermeria ha pesato sulle decisioni bianconere circa il suo futuro.

