Khedira verso il recupero, ma i tifosi non ne sono felici

TORINO -Dopo le feste di Natale, la Juve potrebbe ritrovare Sami Khedira. Il centrocampista è costretto a restare fermo dopo un’operazione di pulizia del ginocchio destro. Il tedesco in stagione si è dimostrato essere una pedine fondamentale per Sarri, così come lo era per Allegri, grazie al suo equilibrio e alla sua grande capacità di corsa. Con il tridente risulterebbe un fattore importantissimo per dare equilibrio alla manovra, ma questo i tifosi non l’hanno capito, come si evince dai social. L’ex Real Madrid ha postato una foto sul tapis roulant aggiungendo la frase “Sulla mia strada”, indicando un pronto recupero, sotto alla foto però sono apparsi molti commenti cattivi e ingrati nei suoi confronti, come: “Fai con calma”, “Ma non rescindi?”, “Prendi tempo fino a Giugno”.

ECCO IL POST: