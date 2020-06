Khedira: si attendono gli esami

TORINO – La finale di Coppa Italia persa contro il Napoli ha lasciato in eredità alla Juventus due pesanti infortuni.

Oltre ad Alex Sandro infatti, anche il centrocampista tedesco Sami Khedira ha subito un infortunio: il giocatore ha riportato la lesione parziale del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia destra, e gli esami di oggi chiariranno i tempi di recupero, che Maurizio Sarri spera siano brevi per non perdere ancora una volta una pedina fondamentale in questo finale di stagione.

