Khedira resta a Torino

TORINO – Nella giornata di ieri si è chiuso il calciomercato, con la Juventus che non è riuscita a piazzare il centrocampista tedesco Sami Khedira.

Il giocatore bianconero non ha infatti trovato l’accordo con la società di Agnelli per la rescissione del contratto, ne tanto meno ha trovato una squadra disposta ad acquistarlo.

Khedira si è impuntato in quanto voleva tutto lo stipendio rimanente per rescindere, condizione che la Juventus nonna accettato: il braccio di ferro durato tutta l’estate ha portato alla permanenza del tedesco che, almeno fino a gennaio, vivrà la stagione da separato in casa.