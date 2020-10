Kalinic: “Juve? Ho sempre segnato contro di loro, giocheremo senza paura”

TORINO – L’attaccante dell’Hellas Verona Nikola Kalinic ha parlato intervistato dai microfoni de L’Arena della sfida in programma domenica sera contro la Juventus all’Allianz Stadium.

“La squadra gioca bene, fisicamente siamo ben messi e la classifica è buona, inoltre in difesa stiamo facendo vedere cose importanti. Ora dobbiamo migliorare in attacco perché non concretizziamo quando creiamo. Penso però che lavorando i risultati arriveranno: come dice il mister, dobbiamo solo avere pazienza. Qui mi trovo benissimo con tutti i miei compagni e siamo un gruppo molto unito. Il più forte? Non mi va di fare nomi, per i “millenials” che ci sono qui sono davvero bravissimi.”

“Qui posso ripartire da zero ma soprattutto giocare dall’inizio e avere la fiducia di tutti. La Juventus è la Juventus, anche quando deve fare a meno di grandi giocatori rimane una grandissima formazione. Noi andremo a Torino a giocarcela senza paura e poi vedremo. Io contro di loro ho sempre segnato spero di ripetermi. Partire titolare? Deciderà il mister. Ho iniziato a lavorare seriamente da poco, ma darò sempre il massimo quando chiamato in causa.”