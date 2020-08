Juventus Women: Sabato amichevole a Vinovo

TORINO – La Juventus Women inizierà il campionato il 22 agosto contro l’Hellas Verona, e sta organizzando alcune amichevoli di preparazione al nuovo torneo.

Le ragazze di Rita Guarino torneranno in campo a Vinovo per un’amichevole in vista dell’inizio del campionato sabato alle 18, quando sfideranno il Servette a porte chiuse sul campo di Vinovo. La scorsa settimana scorsa c’era stata la prima amichevole contro la Florentia battuta 6-1 dalle ragazze bianconere.

