Juventus Women: le convocate per Napoli-Juve

TORINO – Non solo la Juventus e la Juventus Under23 scenderanno in campo oggi, ma lo faranno anche le ragazze bianconere, in campo contro in Napoli.

Questa la lista delle convocate per la trasferta in casa del Napoli, con calcio d’inizio alle 14:30.

42 Bacic

99 Berti

13 Boattin

11 Bonansea

26 Caiazzo

21 Caruso

7 Cernoia

4 Galli

3 Gama

33 Giordano

10 Girelli

17 Hurtig

2 Hyyrynen

5 Ippolito

8 Rosucci

23 Salvai

32 Sembrant

12 Lundorf

36 Soggiu

20 Maria Alves

9 Staskova

46 Tasselli

19 Zamanian

