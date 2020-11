TORINO – Il campionato di Serie A femminile è fermo per permettere la disputa della Coppa Italia femminile, ma le bianconere hanno già una data cerchiata di rosso sul calendario.

È arrivata infatti l’ufficialità della data della sfida della nona giornata del campionato, che vedrà le bianconere scendere in campo per continuare la loro striscia di vittorie contro il Napoli. Il match si giocherà in casa dell partenopee il prossimo sabato 4 dicembre, alle ore 14:30.