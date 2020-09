Juventus Women: 3 su 3 e ancora una vittoria

SAN MARINO RESISTE

Le bianconere scendono in campo per provare a sbloccarla il prima possibile e le occasioni non mancano. Girelli in rovesciata sfiora il gol capolavoro dopo pochi minuti, poi al 16′ Ciccioli si esibisce in una delle tante parate del match, respingendo la punizione velenosa di Valentina Cernoia. Al 27′ è invece il palo a dire no al gol di Bonansea, che impegna il portiere avversario con una conclusione da fuori anche al 39′. In mezzo un tentativo di Rigaglia in contropiede per le ospiti e diverse situazioni pericolose con Girelli protagonista: il primo tempo si chiude però sullo 0-0.