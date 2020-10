TORINO – La Juventus scenderà in campo domani sera contro l’Hellas Verona nel posticipo della giornata di Serie A, di scena all’Allianz Stadium di Torino.

Il tecnico bianconero Andrea Pirlo parlerà oggi in conferenza stampa, ma fino a domani si porterà dietro alcuni dubbi legati alla formazione, che dovrebbe così scendere in campo: Szczesny in porta; Demiral, Bonucci e Danilo in difesa; Cuadrado, Rabiot, Arthur e Bernardeschi; Dybala, Kulusevski e Morata.