Juventus-Torino: le formazioni ufficiali

TORINO – La Juventus scenderà in campo tra poco tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, per il derby della Mole, primo di Andrea Pirlo in panchina.

Il tecnico bianconero schiererà una formazione quasi obbligata, con le scelte in difesa e in avanti condizionate dalle assenze e dalle squalifiche. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre.

JUVENTUS (3412): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski; Dybala, Ronaldo.

TORINO (352): Sirigu; Nkolou, Lyanco, Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti.

