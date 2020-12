Juventus-Torino: la probabile formazione dei bianconeri

TORINO – La Juventus scenderà in campo alle 18 all’Allianz Stadium per il derby contro il Torino, anticipo della decima giornata della Serie A.

Per il suo primo derby da allenatore, Pirlo ha dovuto prendere alcune scelte obbligate, per le quali ci saranno davanti a Szczesny, Danilo, Bonucci e De Ligt; a centrocampo Cuadrado e Kulusevski con Rabiot, Arthur e Bernardeschi; e in attacco Dybala con Cristiano Ronaldo.

JUVENTUS (352): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt; Cuadrado, Rabiot, Arthur, Bernardeschi, Kulusevski; Dybala, Cristiano Ronaldo.

