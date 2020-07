Juventus-Torino: la probabile fomrazione bianconera

TORINO – La Juventus affronterà questo pomeriggio alle 17:45 il Torino nel derby della Mole all’Allianz Stadium.

La partita valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A, dovrebbe vedere il portiere della Juventus Gianluigi Buffon firmare il record di presenze in Serie A, qualora, come sembra, dovesse partire titolare. Davanti a lui Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Danilo; a centrocampo Pjanic, Bentancur e Rabiot; in avanti Brenardeschi, Dybala e Cristiano Ronaldo.

JUVENTUS (433): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

