Juventus-Roma: la probabile formazione bianconera

TORINO – La Juventus giocherà questa sera l’ultima partita del campionato contro la Roma di Fonseca.

La partita, che non ha più valore in termini di classifica, servirà a Maurizio Sarri per far esordire alcuni ragazzi dell’Under 23, dando un turno di riposo agli altri in vista del LiOne.

Questa la probabile formazione bianconera.

JUVE (4-3-3): Szczesny; Wesley, Demiral, Rugani, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Muratore; Bernardeschi, Higuain, Zanimacchia.

