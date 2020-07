Juventus-Roma: arbitra Rocchi

TORINO – Attraverso il suo sito internet l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per l’ultima giornata di campionato.

La partita in programma all’Allianz Stadium tra Juventus e Roma verrà arbitrata da Gianluca Rocchi. A coadiuvare il fischietto della sezione di Firenze ci saranno i guardalinee Schenone e Paganessi, quarto uomo Orsato. Al VAR agirà Banti, AVAR Meli per una partita che non dovrebbe presentare molte difficoltà.

